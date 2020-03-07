لجان مقاومة البراري تمهل الحكومة (24) ساعة للرد على مطالبها أو التصعيد الثوري

طالبت لجان مقاومة البراري إبعاد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي والقيادية بقوى الحرية والتغيير مريم الصادق المهدي من آلية إدارة الأزمة، مهددين بالمقاطعة وعدم التعامل في المخابز ومحطات الوقود، مشيرين إلى أنه ستتم مخاطبة كافة الشركاء في لجان المقاومة الأخرى ليتخذوا ذات الموقف، ممهلة الحكومة24 ساعة على للرد مطالبها.

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ووعدت لجان مقاومة البراري في بيان تحصلت (السوداني) على نسخه منه بالتصعيد الثوري في كافة المدن والأحياء حال أصرت الحكومة عليهما وذلك حفاظاً على الثورة.

وطبقًا للبيان فإن الطرح فاقم الأزمة ما بين الحكومة وحاضنتها السياسية وفجر صراعا جديداً وفقا لتباين وجهات النظر حول هذه الخيارات.

وطالبت لجان البراري أن تكون الآلية المشتركة المخولة بإدارة الأزمة كلها من الخبراء الإقتصاديين والأكادميين والمعنيين بالقطاع الإقتصادي على أن يكتفي المجلس السيادي بدوره التشريفي فقط كجهة راعية بعيدا عن المشاركة في المهام التنفيذية وفقا لمحددات الوثيقة الدستورية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)