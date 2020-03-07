( شذى عبد الله ) تشارك ببرنامج (يلا نغني) على شاشة (الهلال)

تعكف الفنانة شذى عبدالله هذه الايام على تسجيل مشاركتها فى برنامج ( يلا نغنى ) والذى سوف يطل على المشاهد السودانى خلال شهر رمضان المعظم عبر شاشة قناة الهلال الفضائية وهو من تقديم الاعلامية تريزا شاكر ويتكون البرنامج من 16 حلقة.

وقالت شذى فى تصريح خاص لصحيفة (أخبار الخليج 365 ) الألكترونية بان نخبة من المطربين والمطربات يشاركون فى البرنامج من بينهم جمال فروفور – ياسر تمتام – مصطفى السنى – عصمت بكرى – حرم النور – ايلاف عبدالعزيز -مبارك البنا – صباح عبدالله – هانى عابدين – طلال الساته وسامى عزالدين

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وكشفت شذى عبدالله بانها سوف تفاجئى جمهورها بأكثر من عمل فنى جديد منها اغنية ( مفتقدنك ) كلمات الشاعر د. احمد فرح شادول والحان ناجى القدسى واغنية (الدامره) كلمات الشاعر حسين احمد الفضل والحان المليح يعقوب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )