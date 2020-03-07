تكوين لجنة تحقيق في قضية شركة الفاخر

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شكل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لجنة تقصي حقائق حول قضية (شركة الفاخر) تتولي التحقيق وتمليك المعلومات للرأي العام .

وبحسب اليوم التالي أصدر اجتماع طارئ ضم المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، حسب بيان صادر من (رئيس الوزراء)، قراراً بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة توفر السلع الإستراتيجية (الوقود والقمح والدواء) ومراجعة سياسات الوارد والصادر وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي على أن يتولى المؤتمر الاقتصادي مهمة وضع الحلول المتوسطة و طويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد السوداني.

وحسب البيان، استمع الاجتماع المشترك لمناقشة الأزمة الاقتصادية، مساء (الخميس)، إلى تنوير من مجلس الورزاء حول الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الإستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية، ومن ثمن انخرط فى نقاش تفصيلي حول مسببات الأزمة وجذورها، واستعرض المجتمعون حلولاُ عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل، واستجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة التى أثقلت كاهل شعبنا الثائر الصابر الذى يستحق حياة أفضل تماثل حجم تضحياته. أولى الاجتماع اهتماماً خاصاً للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات داخل وخارج البلاد تشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة السودانية والبناء الوطني سيجري إطلاقها فى الأيام المقبلة.

كما أكد الاجتماع أن العوائق التى يضعها عناصر النظام البائد لن تفت من عضدنا وسيتمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من إكمال كافة مهام الثورة وتحقيق أهدافها فى السلام والحرية والعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)