عائشة موسى ورجاء نيكولا تشهدان إطلاق سراح 60 امرأة

شهدت عضوتا مجلس السيادة الانتقالي الاستاذتان عائشة موسى السعيد ورجاء نيكولا عبد المسيح، صباح اليوم، إطلاق سراح 60 امرأة بسجن النساء بأم درمان.

وأوصت الأستاذة عائشة اللاتي أطلق سراحهن، بعدم تكرار الأخطاء والخروج بقوة وعزيمة للمجتمع والانخراط في ميادين العمل.

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و أشارت بحسب سونا إلى تبنيها لمجموعة ورش عمل ينفذها الاتحاد النسائي السوداني لإعادة تأهيل هذه المجموعة وإيجاد فرص العمل حتى يشاركن المجتمع في مجالات التنمية والاستقرار..

إلى ذلك قالت الأستاذة رجاء نيكولا إننا نريد أن تكون السجون دوراً للعلاج والتعليم، وأكدت توفر المهن التي تضمن الحياة الكريمة، خاصة وأن المرأة السودانية تتمتع بقوة الإرادة والمهارة والإبداع وتدبير أمور الحياة من أجل بناء أسرتها..

وتفقدت عضوتا مجلس السيادة الأستاذتان عائشة موسى ورجاء نيكولا، سكن ومستشفى وكنيسة ومشغل النزيلات، وقامتا بزيارة تفقدية لسجن الرجال بأم درمان للوقوف على أوضاع النزلاء..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)