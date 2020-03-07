اختصاصي: جو السودان الحار لا يقي من “كورونا”

التاريخ: 07-مارس-2020
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كشف اختصاصي الباطنية والصدر ومناظير الرئة والغشاء البلوي د. وائل عوض الدوش، أنه لا توجد دراسة عن مفعول درجة الحرارة أو مدى تأثيرها على فيروس “كورونا” الذي انتشر مؤخراً بدءاً بالصين، وذكر أن الجو الحار لا يؤثر عليه، وأن السودان ليس بمنأى عن انتقاله.
وأشار الدوش لـ(الصيحة) إلى أن الفيروس انتقل إلى جسم الإنسان بعد تناوله لحوم الخفافيش المطهوة، وقال “فإذا هذا الفيروس لم يمت بدرجة حرارة الطهو، إذاً لا يؤثر الجو الحار عليه، والسودان ليس بمنأى عن انتقال الإصابة، فقط يجب الاحتراز خاصة من التنقل الدولي”.
وأوضح أن الاحتراز يتم بتجهيز كادر طبي متكامل، والتأهب التام لاحتمال قدوم حالة مصابة خاصة من القادمين من دول شرق آسيا بكل سبل المواصلات سواء كانت برية أو جوية أو بحرية.
ونوه الدوش إلى أنه توجد العديد من الدراسات لمعرفة فعالية بعض الأدوية في علاج المرض، “وقد أثبت علاج الكلوركوين المستخدَم لعلاج الملاريا أنه يساهم في علاج المصابين إذا ما تم إعطاؤه للمصاب تحت إشراف طبي دقيق”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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