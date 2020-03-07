البرهان يتعهد بحماية الفترة الانتقالية والمحافظة عليها

تعهد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بحماية الفترة الانتقالية والمحافظة عليها حتى تعبر البلاد إلى سودان المستقبل والحرية والعدالة والسلام.

وقال بحسب سونا لدى مخاطبته احتفال قوات الدعم السريع بتخريج الدفعة الثامنة باستاد الكلية الحربية اليوم بحضور دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ووزير ديوان الحكم الاتحادي ، إن قوات الدعم السريع ستظل سنداً وعضداً للقوات المسلحة ودعَماً للصف الوطني وسنداً لبناء السودان والسلام ولحماية وحراسة البلاد.

وحيا البرهان الشعب السوداني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والدعم السريع .

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وقال إننا سنسعى لصياغة هذه القوات وفق خطة المرحلة الحالية والمستقبلية بما يتوافق مع المهام التي أنشئت من أجلها.

وأشار سيادته إلى أهمية إعادة تنظيم القوات بما يتوافق مع الدستور ومع متطلبات ومهام هذه القوات ، مبيناً أن البلاد على أعتاب المرحلة الانتقالية وبعدها ستكون القوات بالطريقة التى تلبي شعارات الوطن.

وأكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أن قوات الدعم السريع شريكة في حماية الثورة السودانية ونسعى لتكون راية السودان عالية موحدة ، وأكد بأنه عهدنا مع الشعب السوداني أن نحميه ونحمي خياراته وأن نقوده إلى مستقبله الذي خرج من أجله.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )