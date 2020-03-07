(الفاو): السودان مُهدّد بأزمة غذائية حادة

قال تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو)، إن إنتاج السودان من الذرة الرفيعة والدخن للعام 2019- 2020م، انخفض بنسبة (36%) من الإنتاج القياسي للعام السابق و(18%) أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمة حسب (سودان فيرست) أمس: “قد يكون لذلك تأثير خطير على الأمن الغذائي في البلاد، حيث يعاني ما يُقدّر بنحو 5.8 مليون شخص (14% من إجمالي السكان) من أزمات أو مستويات أسوأ من عدم استتباب الأمن الغذائي”.

وذكرت (الفاو) ــ وفقًا لنشرة صحفية تصدر عن مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة “أوتشا”ــ أن حوالي مليون شخص يواجهون مستويات طوارئ من عدم استتباب الأمن الغذائي الحاد وحوالي 4.8 مليون شخص هم في وضع الأزمة في حين أن ما يقرب من 11.8 مليون هم في مرحلة الإجهاد”.

وعزا تقرير مشترك لوزارة الزراعة والموارد الطبيعية و(الفاو)، انخفاض إنتاج المحاصيل إلى تحوّل المزارعين إلى إنتاج محاصيل نقدية أكثر ربحاً مثل السمسم والفول السوداني، إضافة لانخفاض الغلات الناتج عن الظروف المناخية غير المواتية وتفشي الآفات.

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وبحسب الصيحة جرى الإبلاغ عن قيود مفروضة على توفر المدخلات الزراعية وإمكانية الوصول إليها نتيجة لارتفاع وتزايد التضخم، مما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأظهر تقييم أجرته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، أن كمية الوقود التي توفرت في 2019م لإعداد الأراضي والغرس وإزالة الأعشاب الضارة كانت (36%) من إجمالي الاحتياجات، بينما كانت (52%) في 2018م.

وأشار التقرير، إلى أن معدل ظهور الآفات والأمراض والأعشاب الضارة في موسم زراعة المحاصيل في صيف 2019م أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، وأثَّر على الإنتاج. كما أدت أحداث الطقس غير الطبيعية إلى إضعاف المحاصيل، في حين أن البيئة الأكثر رطوبة بشكل عام– بسبب موسم الأمطار الطويل– لاءمت انتشار الحشائش والآفات في المراحل الأخيرة من نمو المحاصيل، أثناء نمو الحبوب وامتلائها.

كما وردت تقارير بحسب النشرة، عن تفشي الفئران على مستويات كبيرة في كسلا والنيل الأزرق وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الأبيض ودارفور.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)