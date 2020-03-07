إيقاف العمل بمصنع التكامُل للأسمنت وفصل (16) من العاملين

التاريخ: 07-مارس-2020
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أوقفت إدارة مصنع التكامُل للأسمنت بولاية نهر النيل، عمل المصنع عقب دخول العاملين من الجانب السوداني في إضرابٍ، بعد تماطُل الإدارة في تنفيذ مطالبهم.
وبحسب (سودان فيرست) أمس، فإنّ إدارة المصنع فصلت (16) عاملاً من مُهندسين وفنيين وعاملين وإداريين عقب وقفة احتجاجية، نفّذها العاملون من الجانب السوداني الشهر الماضي ودخولهم في إضرابٍ عن العمل.
وبحسب الصيحة فإنه مِنَ المُقرّر أن يعقد مجلس الإدارة والمُكوّن من الجانبين السوداني والمصري، اجتماعاً عاجلاً هذا الأسبوع لمُعالجة التطوُّرات بالمصنع، بعد أن قامت إدارة المصنع بتوجيه العاملين السودانيين بإخلاء ثكناتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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