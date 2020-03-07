عاجل.. البرهان والسيسي يتبادلان وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر والسودان

السبت 7 مارس 2020

أجرى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جهته؛ أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيداً في هذا السياق بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. وأكد الرئيس الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل. وقد توافق الجانبان حول استمرار التنسيق المشترك والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بشأن كافة الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.