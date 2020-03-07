أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم السب أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقاً لبنك السودان المركزي :- العملة شراء بيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5123 0.5149 0.5136 الجنيه الاسترليني 70.8033 71.1573 70.9803 الفرنك السويسري 57.4881 57.7755 57.6318 الدولار الكندي 41.0607 41.266 41.1634 كرونة السويدية 5.8048 5.8338 5.8193 الكرونة النرويجية 5.9351 5.9648 5.9499 الكرون الدنماركي 8.1961 8.2371 8.2166 Advertisements الدينار الكويتي 178.6875 179.5809 179.1342 الريال السعودي 14.6616 14.7349 14.6983 الدرهم الاماراتي 14.9758 15.0507 15.0132 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 146.0823 146.8127 146.4475 ريال عماني 142.8571 143.5714 143.2142 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 61.237 61.5432 61.3901

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