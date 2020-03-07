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أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم السب

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقاً لبنك السودان المركزي :-

العملة          شراء         بيع           متوسط

الدولار        55        55.275            55.1375

الين الياباني          0.5123     0.5149     0.5136

الجنيه الاسترليني     70.8033   71.1573   70.9803

الفرنك السويسري     57.4881   57.7755   57.6318

الدولار الكندي        41.0607   41.266     41.1634

كرونة السويدية       5.8048     5.8338     5.8193

الكرونة النرويجية     5.9351     5.9648     5.9499

الكرون الدنماركي     8.1961     8.2371     8.2166

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الدينار الكويتي 178.6875  179.5809  179.1342

الريال السعودي       14.6616   14.7349   14.6983

الدرهم الاماراتي       14.9758   15.0507   15.0132

الريال القطري 15.1099   15.1854   15.1477

الدينار البحريني      146.0823  146.8127  146.4475

ريال عماني   142.8571  143.5714  143.2142

الوحدة النقدية لدول الكوميسا  74.7776   75.174     74.9758

الدولار الحسابي (مصر)     4.6732     4.6823     4.6778

اليورو                    61.237   61.5432 61.3901

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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