الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة التركية احتجاجا على تدخل أنقرة في سوريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر عشرات الأردنيين أمام مقر السفارة التركية في العاصمة عمان، اليوم السبت، احتجاجا على تدخل أنقرة في سوريا، وحملوا أعلام سوريا وصورا للرئيس بشار الأسد ولافتات تندد بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

عمان- سبوتنيك وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للجيش السوري وللعمليات التي يقوم بها لتطهير البلاد من الإرهاب.

وتضمن بيان حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه صادر عن الفعاليات الوطنية من أحزاب وهيئات وقوى قومية ويسارية “إدانة للعدوان التركي – الأطلسي على سوريا العربية سواء باستهدافها العسكري المباشر للجيش العربي السوري وحلفائه من محور المقاومة أو بدعمها غير المحدود لجماعات المرتزقة الإجرامية التي عاثت بسوريا قتلاً وتخريباً وتدميراً منذ بدء الحرب الكونية على سوريا”.

وأضاف البيان “يتناغم هذا العدوان التركي مع العدوان الصهيوني المتواصل على سوريا وعلى كل مكونات محور المقاومة بتنسيق عال بينهما وبدعم أطلسي من أجل إنفاذ مشروع الشرق الأوسط الجديد التفتيتي بحلته الأخيرة المسماة صفقة القرن”.

كما اتهمت القوى السياسية تركيا باستخدام اللاجئين كورقة لصالحها “تارة بالتهجير القسري للسوريين إلى تركيا ومنع عودتهم إلى وطنهم، وتارة باستخدامهم كمادة ابتزاز وصرف النظر عن جرائمهم المتكررة ضد الشعب السوري”.