وزير الخارجية المصري يزور 8 دول عربية لتسليم رسالة مهمة من السيسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى ثماني دول عربية، ضمن جولة يبدأها غدًا بزيارة عمان، لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى قادة تلك الدول.

القاهرة – سبوتنيك. وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، اليوم السبت “يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا 8 مارس الجاري، إلى العاصمة الأردنية عمّان في مُستهل جولة عربية خارجية تشمل كذلك كلاً من السعودية والعراق والكويت وسلطنة عُمان والبحرين والإمارات، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس المصري إلى قادة تلك الدول الشقيقة”.

ولم يكشف بيان الخارجية المصرية فحوى تلك الرسائل.

وكان وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أعلن اليوم السبت، أن نظيره المصري سامح شكري سيجري زيارة إلى بغداد يوم الأحد.

وقال الحكيم في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نستقبل معالي الأخ الوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية يوم غد في بغداد حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فخامة الرئيس برهم صالح”.