هل مات الملك سلمان؟ .. “مجتهد” يكشف معلومات خطيرة عمّا جرى مع الأمراء المعتقلين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عن تطورات جديدة متعلقة بما حدث في السعودية بعد اعتقال عدد من الأمراء البارزين .

وقال “مجتهد” في تغريدةٍ إن الملك سلمان بن عبدالعزيز “توفي أو يحتضر”.

وأضاف أن المعتقلين من العائلة بالعشرات وليس فقط الأمير أحمد وأبناء نايف.

وذكر أن الموظفين في الديوان والقصر والحرس الملكي أُخبروا أن الملك لا يمكن الوصول إليه لأسباب صحية.

وأفاد أن ولي العهد محمد بن سلمان ينوي إعلان بيان منسوب للملك بالتنحي وتنصيبه ملكا.

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