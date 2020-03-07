الأهلي المصري والزمالك يكرران حدثا غائبا منذ 15 عاماً

الخليج 365 :
تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع صن داونز بهدف لكل منهما اليوم السبت في إياب دور الثمانية، عقب فوزه ذهابا بثنائية نظيفة.وكان الزمالك قد تأهل أمس لذات الدور بالخسارة بهدف نظيف أمام الترجي التونسي، عقب فوزه ذهابا 3 ـ 1.
وهذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا منذ عام 2005.ولعب الأهلي والزمالك معا في نصف النهائي، وفاز الأحمر ذهابا وإيابا 2 ـ 1 و2 ـ 0، وتوج بعد ذلك باللقب.
وكان الأهلي والزمالك قد صعدا من قبل لنصف نهائي الكونفيدرالية عام 2015، وخرج الأهلي أمام أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بينما ودع الزمالك البطولة أمام النجم الساحلي التونسي.
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