عاااجل..وفاة رئيس نادي في الممتاز

الخليج 365 : توفي صباح اليوم الباشمهندس (محمد النضيف) رئيس نادي الاهلي عطبرة بالخرطوم، ويقام المٱتم بالسكة حديد الخرطوم وسوف يغلق النادي أبوابه ثلاثة ايام حدادا على روح الفقيد.

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