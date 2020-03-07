مفاجأة .. شركة أميركية تشرع في الاستثمار بالبحر الأحمر

الخليج 365 :

قال مسؤول رفيع بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية إن مسؤولين من الشركة الأميركية المستثمرة في الاحياء البحرية يصلون البلاد هذا الشهر توطئة للبدء الفعلي في الاستثمار بالمجال. وقال وكيل الثروة الحيوانية والسمكية عادل فرح لـ (سودان تربيون) إن كافة المعدات والأجهزة الخاصة بالمشروع ستأتي بها الشركة المستثمرة من الولايات المتحدة ليتم تركيبها خلال شهر واحد فقط. وأكد فرح أن الفريق الفني للشركة سيأتي خلال الشهر الحالي لإكمال دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع. وأوضح فرح أن التكلفة التشغيلية للمشروع تصل 50 مليون دولار، لا تمثل رأس المال كاملا وأنه من الممكن التوسع مستقبلا في المشروع. وتخطط الشركة الاميركية لأن يكون السودان مركزاً لتصدير الخيار البحري غير المستهلك في السودان لمنطقة الشرق الأوسط خاصة وأن مشروعها بالسودان سيكون الثاني عالمياً بعد الأول في جزر المالديف. وتشير تقارير إلى وجود أكثر من 236 نوعاً من الأسماك في المياه البحرية التابعة للسودان. وتوقع فرح ان يسهم المشروع في دخول استثمارات جديده في المنطقة بما يعود بفوائد اقتصادية للمنطقة والسودان.