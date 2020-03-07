إستقرار أسعار الذهب بأسواق الخرطوم اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهد سعر جرام الذهب اليوم السبت استقرار بأسواق الخرطوم، حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 5500 جنيهاً (للذهب السعودي والكويتي والبحريني والتركي) وبلغ سعر البيع 4800 جنيهاً.

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