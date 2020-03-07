بانى يبشر باعتماد ملعبي الهلال وشيكان.. وكورس تقنية (الفار) في مايو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تحصل (الموقع) على مخرجات لقاء جمع نائب رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الفاتح أحمد باني برئيس لجنة المسابقات سكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (الكاف) بانتوني بافو نائب على هامش زيارة وفد الرياضيين لدولة مصر العربية تقديماً لواجب العزاء في وفاة لاعب المريخ الفاشر المصري محمد هيثم العيسوي، وزار الفاتح باني مكاتب (الكاف) بمدينة ٦ والتقى بأنتونى بافو نائب سكرتير (الكاف) للشئون الفنية وناقش عدداً من الملفات من بينها تراخيص الأندية والملاعب والتحكيم والمسابقات، وكان في أولوية الملفات التي تمت مناقشتها بحضور الموزمبيقي محمد سيدات مدير إدارة تراخيص الأندية وصلاحية الملاعب في (الكاف)، ملف الملاعب والفنادق حيث استبعد في الوقت الراهن ملعب استاد الخرطوم للملاحظات الكثيرة عليه من قبل الاتحاد وكذلك استاد المريخ الذى يخضع للصيانة وإعادة التأهيل، وتم الاتفاق على الموافقة المبدئية باللعب في إستاد الهلال، وذلك لأن الملاحظات عليه محدودة تتمثل في توزيع إضاءة الملعب. ووافق (الكاف) على إستاد الأبيض الأولمبي والذي لا توجد عليه ملاحظات سوى مستوى الفنادق بالمدينة وبعدها تم نقاش ملف الحكام الدوليين من السودان ومشاركاتهم في إدارة المباريات واستحقاقاتهم المالية وذلك بحضور مدير إدارة التحكيم إيدي ماير الذي كشف عن تغييرات على مستوى تعيين الحكام لإدارة المباريات خاصة مباريات دوري المجموعات والمراحل المتقدمة في بطولتي (الكاف) والتي يشترط على الحكم الحصول على شهادة إجازة من إدارة تكنلوجيا (الفار). وقد تم الاتفاق من ناحية مبدئية على قيام كورس (الفار) في الخرطوم بمساعدة (الكاف) يشارك فيه الحكام الدوليون وبعض الحكام القوميين، كما تمت الموافقة بزيارة الخبير إيدي ماير للبلاد في شهر مايو القادم لحضور عدد من مباريات الدوري الممتاز ومتابعة مسيرة الحكام الدوليين والقوميين، إلى جانب تقييم أدائهم توطئة لتعيينهم في جدول المباريات الأفريقية القادمة.

كما نقاش اللقاء استحقاقات الحكام لدى (الكاف)، وقدمت بعض مقترحات الحلول تمكن من استلامهم الاستحقاقات. واختتم اللقاء باجتماع مع سامسونق أدامو رئيس لجنة المسابقات بـ(الكاف) ونائبه اسماعيل والي، واستعرض خلال اللقاء خارطة المنافسات بـ(كاف) والتقويم الجديد لبطولاته خاصة للمنتخبات والأندية