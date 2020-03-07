وزيرالمالية : فشلنا في توفير (28) مليون دولار فلجأنا إلى (الفاخر)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اعتذر إبراهيم البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، للشعب السوداني عن عدم قدرته على كبح جماح التضخم واستقرار سعر الصرف، وقال، في مؤتمر صحفي أمس (الخميس)، إن للحكومة خطة اقتصادية لمعالجة الوضع الاقتصادي بالبلاد، وأكد على وجود مضاربات بالأسواق الموازية للعملات تسهم في رفع أسعار الدولار. وأكد أن تجديد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية لرفع العقوبات ساهم في انخفاض سعر الصرف الى (85) جنيهاً في السوق الموزاية، واضاف أن السودان يعاني من أزمة مستفحلة في النقد الأجنبي بما يؤدي الى الأزمات المتجددة.

وتابع قبل فترة فشلنا في توفير (28) مليون دولار لتخليص باخرة قمح، وكشف عن احتياج شهري لتوفير (45) مليون دولار للقمح و(212) مليون دولار للوقود و(45) مليون دولار للادوية.