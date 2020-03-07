شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن الشيء الذي يهدد الأمن الدولي أكثر من فيروس کورونا.

وقال شمخاني في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت “فيروس الحظر ونكث العهد يهدد “الأمن الدولي” أكثر من فيروس كورونا”، كما نقلت وكالة “فارس”.

وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “مزاعم أمريكا حول استعدادها لمساعدة إيران (في مكافحة فيروس كورونا) قابلة لاختبار الصدقية فقط من خلال تنفيذ أمريكا التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي”.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قد أكد في تغريدة سابقة له بأن العدو يستغل قضية فيروس كورونا لاستكمال الضغوط القصوى على إيران. المادة السابقة حكومة”الوفاق” الليبية تعلن تدمير مخازن ذخيرة لقوات الجيش الليبي المقالة القادمة اشتباكات عنيفة بين الشرطة اليونانية والمهاجرين على الحدود مع تركيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شمخاني يكشف الشيء الذي يهدد “الأمن الدولي” أكثر من فيروس “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.