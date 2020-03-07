حكومة”الوفاق” الليبية تعلن تدمير مخازن ذخيرة لقوات الجيش الليبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق باسم الجيش التابع لقوات “حكومة الوفاق”، العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات “بركان الغضب” دمرت، اليوم السبت، مخزنا للذخيرة وتجمعات لعناصر خليفة حفتر، في منطقة قصر بن غشير.

ونقل الموقع الإلكتروني “عين ليبيا”، اليوم، السبت، عن العقيد قنونو، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، أن عملية “بركان الغضب” اليوم جاءت رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة، طرابلس.

وشدد العقيد محمد قنونو على أن قواتهم ملتزمة بتعليمات قيادة عملية بركان الغضب، بالتعامل بحزم وبقوة مع من وصفها بـ”الميليشيات الغادرة”، واستهداف مصادر النيران.

ووجه الناطق باسم الجيش التابع لقوات “حكومة الوفاق”، العقيد طيار محمد قنونو، الدعوة لكل المواطنين الليبيين بالابتعاد عن أماكن تواجد عناصر حفتر جنوب العاصمة، طرابلس.