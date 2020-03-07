“أنصار الله” يشترطون وقف العمليات العسكرية مقابل السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اشترطت جماعة “أنصار الله” وقف العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف العسكري العربي ضدها للانخراط في مفاوضات لتحقيق السلام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجماعة رئيس وفدها المفاوض، محمد عبد السلام، عبر تويتر اليوم السبت، “‏الحل في اليمن يرتكز أولا على وقف العدوان ورفع الحصار ثم إجراء مفاوضات سياسية جادة وهذا ما نؤكد عليه دائما”.

واعتبر عبد السلام أن “أي دعوات مجزأة إنما هي دعوة مبطنة لإطالة العدوان والحصار”.

ودعا عبد السلام، المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث إلى “أن ينأى بنفسه عن الأجندة المشبوهة” على حد وصفه، مضيفاً “الطريق نحو المشاورات السياسية يتطلب وقفاً للعدوان وفكاً للحصار”.