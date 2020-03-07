بالمستندات .. صفقة الفاخر مع المالية قبل تعيين عسكوري

كشفت مستندات تحصلت (اليوم التالي) على نسخ منها، أن تعيين علي خليفة عسكوري مديراً للسلع الإستراتيجية جاء عقب إبرام الوزارة صفقتها مع شركة الفاخر. وأشارت المستندات إلى أن تعيينه مديراً للسلع الإستراتيجية في وزارة المالية جاء يوم 16 فبراير الماضي وباشر مهامه بعد صدور القرار بعدة أيام.

وتمت خلال المدة صرفيتان لشركة (الفاخر) إحداهما بمبلغ (750) مليار جنيه والثانية بتريليون ومائة اثنين وثمانين ملياراً بالقديم قبل أن يعين بالوزارة، وخطاب الوزير للفاخر صدر يوم 9 ديسمبر 2019م .

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وتساءل ناشطون بوسائل التواصل الاجتماعي رداً على هجوم عسكوري على أجهزة الإعلام والصحفيين بمنبر سونا الأول من أمس، بأنهم لم يأتوا للوزارة للسؤال عن أصل الصفقة؛ هل يُسأل عن أمور قبل أن يعين؟

الخرطوم (أخبار الخليج 365)