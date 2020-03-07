التربية : نقص حاد في معلمي الأساس

أكد المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية شمال دارفور الأستاذ إدريس محمد عبد الله سعي وزارته الجاد لتهيئة البيئة المدرسية للتلاميذ والطلاب بمرحلتي الأساس والثانوي.

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وأقر في تصريح “لـ سونا” بوجود نقص حاد في معلمي مرحلة الأساس بالولاية يبلغ حوالي (7) آلاف معلم ومعلمة واعداً بعمل مركز لامتحانات الشهادة السودانية بمنطقة طرة في الأعوام المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقده برفقة كل من مدير هيئة الأوقاف الإسلامية الأستاذ عبد الله الدومة أبكر ومدير الإرشاد والتوجيه الدكتور نصر الدين آدم علي تفقدوا مدرستي طرة الثانويتين للبنين والبنات ومدرستي الأساس للبنين والبنات بمنطقة طرة حيث وقفوا على الأحوال العامة للتلك المدارس من حيث البيئة المدرسية وسير الامتحانات للفصول الدنيا إلى جانب استعدادات مدارس الأساس لامتحانات شهادة مرحلة الأساس التي ستنطلق في الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري بمختلف المحليات والتي يجلس لها (36) ألف تلميذ وتلميذة عبر(178) مركزاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)