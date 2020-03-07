وكيل الزراعة: نتوقع إنتاج مليون طن من القمح

أعلن وكيل وزارة الزراعة والغابات المهندس عبد القادر تركاوي أن القمح هذا الموسم يبشر بإنتاجية كبيرة، وتوقع أن تتجاوز إنتاجيته في هذا الموسم مليون طن في مساحة 750 ألف فدان.

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جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في ورش العمل المتحركة للوقوف على أنشطة مشروع تقانات من أجل النهضة الزراعية في إفريقيا الممول بواسطة بنك التنمية الإفريقي لتطوير زراعة القمح في السودان في أقسام الماطوري والمكاشفي والوسط بمشروع الجزيرة برفقة نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي.

وكشف وكيل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية في تصريح لـ(سونا) أن وزارته تستهدف زراعة مليون فدان قمح في الموسم المقبل، ومضاعفة الجهود للوصول إلى إنتاج 2 طن قمح في الفدان، ولفت إلى التدابير التي وضعتها وزارته مع وزارة الري والموارد المائية لتأمين الريات الأخيرة للقمح والتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين لتأمين احتياجات الحصاد من المواد البترولية والتنسيق مع البنك الزراعي لتوفير الخيش.

وقال إن زيارته برفقة نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي تأتي في بداية التعامل مع البيوتات العالمية لتطوير الزراعة في السودان ..

الخرطوم (أخبار الخليج 365)