تأهل الأهلي المصري والزمالك لـنصف نهائي أبطال أفريقيا

التاريخ: 07-مارس-2020 فى : رياضة 3 مشاهدة Advertisements لأول مره منذ مايقارب 15 عام يتأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا , بحسب السودانى وتمكن الأهلي المصري من التأهل عقب فوزه (2/0) في مصر و التعادل الإيجابي (1/1) في نيجيريا والتأهل بمجموع (3/1) , وفي الجانب الآخر تأهل فريق الزمالك على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه في مصر(3/1) والخسارة (1/0) في رادس معقل الترجي والتأهل بمجموع (3/2). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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