استقرار أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

التاريخ: 07-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة استقر سعر جرام الذهب اليوم بأسواق الخرطوم ، بحسب سونا حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 5500 جنيهاً (للذهب السعودي والكويتي والبحريني والتركي) وبلغ سعر البيع 4800 جنيهاً. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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