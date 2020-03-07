استقرار أسعار الذهب بأسواق الخرطوم

التاريخ: 07-مارس-2020
فى :أخبار
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استقر سعر جرام الذهب اليوم بأسواق الخرطوم ، بحسب سونا حيث بلغ سعر الشراء عيار 21 للجرام 5500 جنيهاً (للذهب السعودي والكويتي والبحريني والتركي) وبلغ سعر البيع 4800 جنيهاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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