نيكولا تتفقد سجن النساء بأمدرمان

قامت الأستاذة رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة اليوم بحسب سونا بزيارة لسجن النزيلات بامدرمان للنساء تفقدت خلالها الأقسام المختلفة داخل السجن شملت العيادة والمعمل والمشغل والمشتل ومعرض المشغولات اليدوية وقسم التجميل ودور العبادة داخل السجن للمسلمين والمسيحيين مشيدة بحرية التسامح الدينى داخل السجن .

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كما زارت الأستاذة رجاء غرف النزيلات حسب مواد الحكم الصادر وجلست مع عدد من النزيلات تعرفت خلالها على بعض الأحكام الصادرة لكل حسب مادته.

ووعدت رجاء النزيلات العمل والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتخفيف الحكم أو دفع بعض الغرامات وغيرها .

واستمتعت لعدد من الإداريين الذين أشاروا إلى أن النزيلات استفدن كثيراً من فترة الحكم في معرفة بعض المهارات وناشدت نيكولا النزيلات بالاستفادة من هذة الفترة والتوبة إلى الله بعدم الرجوع مرة أخرى لكل ما يؤدي إلى إيقاع العقوبات معربة عن أملها بأن يتم الإفراج عن عدد كبير منهن فى المرحلة المقبلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )