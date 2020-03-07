السبت 7 مارس 2020 كتب محمد أمين أوضحت وزارة الصحة الاتحادية أن الحالة التي تم رصدها في أحدى مستشفيات الخرطوم اليوم لاتتطابق مع أعراض مرض(كورونا). وقالت في بيان اليوم (السبت) أن الجهات المختصة أخذت عينة من المشتبه به إلى مركز العلاج المتخصص في الكروونا وستعلن نتيجة الفحص المعلمي بعد ساعات. وأكدت أن المصدر الوحيد لإعلان أى حالة عن المرض وزارة الصحة، ودعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الغير مؤكدة.





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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل| أول حالة اشتباه بفيروس "كورونا المرعب" في السودان.. و"الصحة" تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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