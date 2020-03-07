الأهلي ضيفًا على صنداونز وموقعة ملتهبة بين مازيمبي والرجاء البيضاوي

يحلّ الأهلي المصري اليوم “السبت” بحسب السودانى ضيفًا على صنداونز جنوب أفريقيا في ربع ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

ويتخوف الأهلي، الطامح إلى لقبه التاسع، من تكرار “كارثة بريتوريا” عندما يحلّ على صنداونز بطل 2016م.

وكان الفريق الأصفر قد فاز في ذهاب الدور عينه الموسم الماضي بخماسية نظيفة، وهذا ما يثير الخوف لدى الفريق المصري الذي حضر بكامل صفوفه إلى بريتوريا، بعد تجهيز التونسي علي معلول، صاحب ثنائية الفوز ذهابا، إثر إصابة طفيفة.

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ويأمل مدرب صنداونز بيتسو موسيماني أن يهز لاعبوه شباك الأهلي، لكنه تساءل عن قدرة الفريق الأحمر على الوصول إلى مرمى فريقه.

وفي مباراة ثانية، يعود الوداد البيضاوي، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى ملعب رادس، لملاقاة النجم الساحلي وهو متفوق بثنائية ذهابا.

ويأمل الرجاء البيضاوي أن يحافظ على تفوقه على مستضيفه مازيمبي عندما يتواجهان في لوبومباشي، إلا انه يعلم تماماً مدى صعوبة اللعب في ملعب مضيفه المكسو بالعشب الاصطناعي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )