التاريخ: 07-مارس-2020
0 مشاهدة
يحلّ الأهلي المصري اليوم “السبت” بحسب السودانى ضيفًا على صنداونز جنوب أفريقيا في ربع ذهاب دوري أبطال إفريقيا.
ويتخوف الأهلي، الطامح إلى لقبه التاسع، من تكرار “كارثة بريتوريا” عندما يحلّ على صنداونز بطل 2016م.
وكان الفريق الأصفر قد فاز في ذهاب الدور عينه الموسم الماضي بخماسية نظيفة، وهذا ما يثير الخوف لدى الفريق المصري الذي حضر بكامل صفوفه إلى بريتوريا، بعد تجهيز التونسي علي معلول، صاحب ثنائية الفوز ذهابا، إثر إصابة طفيفة.
ويأمل مدرب صنداونز بيتسو موسيماني أن يهز لاعبوه شباك الأهلي، لكنه تساءل عن قدرة الفريق الأحمر على الوصول إلى مرمى فريقه.
وفي مباراة ثانية، يعود الوداد البيضاوي، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى ملعب رادس، لملاقاة النجم الساحلي وهو متفوق بثنائية ذهابا.
ويأمل الرجاء البيضاوي أن يحافظ على تفوقه على مستضيفه مازيمبي عندما يتواجهان في لوبومباشي، إلا انه يعلم تماماً مدى صعوبة اللعب في ملعب مضيفه المكسو بالعشب الاصطناعي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضيفًا على صنداونز وموقعة ملتهبة بين مازيمبي والرجاء البيضاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.