لص يسرق هواتف وأموال سائقي مركبات أثناء انتظارهم في صف وقود

التاريخ: 07-مارس-2020 فى : حوادث 3 مشاهدة Advertisements تمكن لص من سرقة هواتف وأموال تخص مواطنين أثناء اصطفافهم ليلاً في صف انتظار الوقود، وذلك بمدينة حلفا الجديدة. وبحسب صحيفة المجهر السياسي، إن اللص استغل نوم سائقي المركبات ليلاً واصطفافهم أمام الطلمبة واستولى على ثلاثة هواتف وأموال من ثلاث مركبات.ولفت المصدر إلى أن أصحاب المركبات اكتشفوا الحادث صباحاً وسارعَوا إلى إبلاغ الشرطة التي تولت التحقيق في الحادثة . الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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