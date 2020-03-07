التاريخ: 07-مارس-2020
4 مشاهدة
أوقفت شرطة محلية نهر عطبرة شاباً قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بقتل شقيقته بسبب زواجها من ابن عمها، فيما تلاحق الشرطة شقيقهم الثاني الذي فر بعد ارتكابه الحادثة.
يذكر أن المتهمين شقيقان كان أحدهما مسافراً والآخر يقبع في السجن وعند خروج الأخير ووصول الأول إلى منزل أسرته، اكتشفا أن شقيقتهما تزوجت من ابن عمها فدب شجار بينهم على إثره سددا طعنات قاتلة لها وفور ارتكابهما الحادثة فر أحدهم إلى جهة غير معلومة وبحسب صحيفة المجهر السياسي، جرت محاولات لإسعاف السيدة بيد أنها فارقت الحياة ليتم تدوين بلاغ بالحادث واستطاعت الشرطة توقيف أحد الشقيقين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شاب قتل شقيقته بسبب زواجها من ابن عمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.