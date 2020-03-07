توقيف شاب قتل شقيقته بسبب زواجها من ابن عمها

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أوقفت شرطة محلية نهر عطبرة شاباً قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بقتل شقيقته بسبب زواجها من ابن عمها، فيما تلاحق الشرطة شقيقهم الثاني الذي فر بعد ارتكابه الحادثة.

يذكر أن المتهمين شقيقان كان أحدهما مسافراً والآخر يقبع في السجن وعند خروج الأخير ووصول الأول إلى منزل أسرته، اكتشفا أن شقيقتهما تزوجت من ابن عمها فدب شجار بينهم على إثره سددا طعنات قاتلة لها وفور ارتكابهما الحادثة فر أحدهم إلى جهة غير معلومة وبحسب صحيفة المجهر السياسي، جرت محاولات لإسعاف السيدة بيد أنها فارقت الحياة ليتم تدوين بلاغ بالحادث واستطاعت الشرطة توقيف أحد الشقيقين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)