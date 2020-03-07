احتراق رضيع إثر التهام نيران لراكوبة من القش بشمال كردفان

التهمت نيران كثيفة نحو (15) منزلاً بقرية “قوز بشارة” بريفي محلية الرهد أبودكنة بولاية شمال كردفان، وخلفت خسائر مادية فادحة.

وكشف شهود عيان أن النيران الكثيفة كانت قد اندلعت بمنزل الرضيع “بشير بانقا بشير” البالغ من العمر عشرة أشهر أثناء نومه في (الراكوبة) المصنوعة من القش. وكشفت المصادر أن والدة الطفل الرضيع كانت قد تركته وذهبت إلى الصيدلية

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لإحضار بعض الأدوية له، بيد أن ناراً كانت موجودة داخل الراكوبة اندلعت فيها وانتقلت إلى المنازل المجاورة وقضت على نحو (15) منزلاً وتركتهم في العراء، إلى جانب القضاء على جميع المحصولات الزراعية الموجودة بتلك المنازل

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، يتم الآن حصر الخسائر، وناشد عدد من المواطنين الجهات ذات الصلة توفير مأوي ومعدات لتلك الأسر التي تركتهم النيران في العراء.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)