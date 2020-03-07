التاريخ: 07-مارس-2020
4 مشاهدة
اصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي بروفيسور انتصار صغيرون الزين بحسب سونا قرارا قضى باستثناء التجسير في الجامعات المفتوحة، حيث يسمح القرار لحملة دبلوم الثلاث سنوات او السنتين من الطلاب الناجحين في الشهادة السودانية او مايعادلها بخمس مواد او اكثر بالتجسير استثناءا في الجامعات المفتوحة ، وقد وجهت الوزيرة صغيرون الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار ،
وجاء فحوى القرار استنادا لأحكام قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 وبناءا على توصيات اللجنة الفنية للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات في اجتماعها رقم (1) بتاريخ
الاول من مارس
2020
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر السماح لحملة الدبلومات بالتجسيرفي الجامعات المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.