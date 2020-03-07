السماح لحملة الدبلومات بالتجسيرفي الجامعات المفتوحة

اصدرت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي بروفيسور انتصار صغيرون الزين بحسب سونا قرارا قضى باستثناء التجسير في الجامعات المفتوحة، حيث يسمح القرار لحملة دبلوم الثلاث سنوات او السنتين من الطلاب الناجحين في الشهادة السودانية او مايعادلها بخمس مواد او اكثر بالتجسير استثناءا في الجامعات المفتوحة ، وقد وجهت الوزيرة صغيرون الجهات المعنية بتنفيذ ما جاء بالقرار ،

وجاء فحوى القرار استنادا لأحكام قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 وبناءا على توصيات اللجنة الفنية للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات في اجتماعها رقم (1) بتاريخ

الاول من مارس

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2020

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )