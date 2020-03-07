حملة لرفع اسم السودان من القائمة الأمريكية

ثمن موسى فكي، رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، جهود الأطراف السودانية في مفاوضات السلام الجارية بجوبا، وقال إن السلام من أولويات المرحلة الإنتقالية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم عملية السلام في السودان.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس (الجمعة)،بحسب اليوم التالى إلى أن زيارته للسودان، تجئ للوقوف على الأوضاع بعد ما يزيد عن ستة أشهر من توقيع الاتفاق الذي أشرفت الوساطة الإفريقية على تحقيقه بين الفاعلين السياسيين (المدنيين و العسكريين)،

Advertisements

وقال إنه التقى عدداً من المسئولين بالدولة على كل المستويات وأجرى معهم نقاشاً صريحاً وعميقاً وأخوياً حول كل القضايا والتحديات المتعلقة بالوضع السياسي الراهن وأولويات المرحلة الإنتقالية المتمثلة في تحسين الوضع الاقتصادي وإنجاح عملية السلام خاصة مع الحركات المسلحة وخلق ظروف مناسبة للانتخابات وتنظيمها بصورة شفافة ونزيهة.

وأعرب فكي عن استعداد الاتحاد الأفريقي التام لدعم السلطات الانتقالية في المستويات الثلاثة مشيداً بتطابق وجهات النظر مع المسئولين رغم التحديات مناشدًا جميع الفاعلين لتعزيز الوحدة و الشراكة لإنجاح الفترة الانتقالية بعيداً عن كل فعل أو قول لا يناسب الأوضاع.

وأكدأن الاتحاد الأفريقي بدأ حملة على جميع المستويات لرفع اسم السودان من هذه

القائمة،

مشيراً إلى أن السودان عانى من قرارات جائرة إلا أنه شهد الآن حراكاً ديمقراطياً وثورة سلمية وقال( السودان الآن في مرحلة انتقالية توافقية وعلى كل المجتمع الدولي الوقوف معه)، وأشار الى أنهم في الاتحاد لن يبخلوا بأي جهد لدعم السودان. وأضاف انهم لا زالوا يتولون إجراء اتصالات مع المانحين والدول الصديقة لمساعدة السودان في هذه المرحلة المحورية. وأكد على أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتجاوز الظروف الاقتصاية التي يمر بها والتي تحتاج إلى دعم عاجل مشيرًا إلى أن الإتحاد الإفريقي طالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من هذه القائمة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )