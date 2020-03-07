شركة سودانية تستورد (25)ألف طن دقيق

بدأت يصل إلى ميناء بورتسودان حالياً (25) ألف طن من الدقيق، قامت باستيرادها شركة نور الغفران التجارية بالتنسيق مع المخزون الاستراتيجي وبتمويل من بنك النيلين،بحسب السودانى وذلك لسد حوجة البلاد الماسة حالياً للدقيق في ظل أزمة الخبز الطاحنة التي تمر بها البلاد.

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و بحسب وكالة السودان سون للأنباء ، فإن كميات الدقيق بدأت فعّلاً الوصول إلى بورتسودان، حيث وصلت الباخرة الأولى محملة بكمية (6,500) طن، وستصل الثانية خلال هذا الأسبوع وهي تحمل ستة ألف طن، فيما ستكتمل وصول باقي الكمية والبالغة (12,500) طن في منتصف إبريل المقبل، وذلك إسهاماً من القطاع الخاص في حل الأزمة الحالية للخبز ولحين حصاد محصول القمح المحلي.

و وعد صاحب شركة نور الغفران رجل الأعمال السودانيّ أنس محمد إبراهيم باستكمال استيراد الكمية من الدقيق إلى مائة ألف طن مع المخزون الإستراتيجي، طالباً من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي رفع كمية الاستثناء من (25) ألف طن إلى مائة ألف طن حسب عقد الشركة مع المخزون الاستراتيجي وبطريقة الدفع المؤجل (180يوماً) دون المساس بسعر ووفرة الدولار حالياً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)