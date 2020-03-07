بالفيديو : فضح الفلسطيني الذي أعده(الكيزان) ليكون بديلاً لعبد الحي يوسف بعد إثارته كراهية الشعب السوداني

أوضح الشيخ مزمل فقيري بأنه قام بكشف الداعية الإسلامي الذي أعدته جماعة الإخوان المسلمين أو (الكيزان) في السودان ليكون بديلاً للشيخ عبد الحي يوسف حيث أوضح في خطبة له بأن لعبته انكشفت قائلاً :(الآن لعبتك انت اتكشفت وخطبك دي كلها خطب الإخوان المسلمين ).

وأضاف فقيري بأن حسنات فلسطيني الجنسية حيث قال:(المدعو محمود الحسنات فلسطيني هو جالس الإيام دي في السودان تقريباً ليه سنتين جابوهو جماعة الإخوان المسلمين أو الكيزان ليكون بديلاً لعبد الحي يوسف السوداني).

وأشار فقيري بأن جماعة الإخوان المسلمين قاموا باستبدال عبد الحي يوسف بحسنات بعد الكراهية التي وجدها من الشعب السوداني في قوله:(بعد ما عبد الحي يوسف كرهه كل أو جل أو معظم الشعب السوداني بفضل الله سبحانه وتعالى وانكشف تناقضه وحربائيته لجميع الشعب السوداني أو الغالبية العظمى منهم).

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)