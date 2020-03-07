التاريخ: 07-مارس-2020 فى : أخبار 19 مشاهدة كلفت وزارة الداخليه بحسب السودانى العميد شرطة أماني مصطفى أمين مديراً للشرطة بولايه الجزيره خلفاً للواء شرطة علي محمد عثمان عقب تقاعده للمعاش.

و يذكر أن أماني تعد أول ضابطه شرطة في السودان تتولى إدارة هذا المنصب الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة بالسودان ضابطة تتولى منصب مدير شرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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