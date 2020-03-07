بالفيديو:طالبة تخدع أهلها وتبيت في الشارع بدلا عن بيت صديقتها وطالب يسرق عربة ..طلاب جامعة الرباط يقرون بارتكابهم للجرائم

أقر عدد من طلاب وطالبات جامعة الرباط بارتكام جرائم خلال حياتهم وذلك في برنامج (جر هوا) على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتسمت بعض الجرائم بالغرابة والمغامرة.

وفي السياق ذكرت طالبة بان من أكبر الجرائم التي ارتكبتها هي خداعها لاهلها بانها ستبيت عند صديقتها حيث قالت موضحة جريمتها:(بقول بايتة مع صحبتي وما ببيت مع صحبتي ) واردفت قائلة: (ببيت في الشارع بحضر الشروق) ومن جهة اخرى ذكر احد الطلاب بانه قام بسرقة عربة من احدى البقالات حيث قال: ( والله سرقت عربية زول موقفها عديل كدا في الدكان نزل شلها ومشيت بيها).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)