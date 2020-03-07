وكيل الثروة الحيوانية يُهدِّد مُوظّفين مُحتجين بالتشريد والنقل للولايات

هَدّدَ وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. عادل فرح، مُوظّفين مُحتجين، بالتشريد والنقل للولايات، عقب وقفة احتجاجية للمُوظّفين ضد سياسات الوكيل.

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وسَخِرَ الوكيل خلال اجتماع مع المُوظّفين عقب الوقفة الاحتجاجية، من احتجاج (تجمُّع شرفاء الثروة الحيوانية) على إدارته، وقال إنّهم إذا كانوا كما يدّعون أنّهم ثُوّار سيقوم بنقلهم إلى الولايات لإكمال مبادئ الثورة، وقطع بأنّ الوزارة لا تحتاج لـ(1988) مُوظّفاً يعملون الآن بالوزارة، وأشار إلى أن كشف تنقُّلات المُوظّفين سيبدأ بهؤلاء ونقلهم إلى الولايات.

بدوره، أصرّ تجمُّع المُوظّفين بحسب صحيفة الصيحة، على مطالب تتمثل في استبعاد المُستشارين غير المُؤهّلين الذين تمّ تعيينهم بالوزارة، واستبدالهم بخبراء من ذوي الكفاءة، وتحسين بيئة العمل وتوفير ترحيل للعاملين وتوحيد الرواتب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)