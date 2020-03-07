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اتحاد الصاغة والمُعدِّنين يُعلن رفع الإضراب

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التاريخ: 07-مارس-2020

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اتحاد الصاغة والمُعدِّنين يُعلن رفع الإضراب

أعلنت اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والمُعدِّنين، رفع الإضراب الذي كان مُزمعاً اليوم السبت (7 مارس) بالخرطوم والولايات، استجابةً لقرارات اجتماع مجلسي السيادة والوزراء أمس الأول.

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وَأَكّدَت اللجنة في بيانٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ الاتّحاد جُزءٌ أصيلٌ من الحلول القادمة للاقتصاد السوداني دعماً وتأثيراً إيجابياً في موارده الكلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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