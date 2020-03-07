اتحاد الصاغة والمُعدِّنين يُعلن رفع الإضراب

التاريخ: 07-مارس-2020
4 مشاهدة
أعلنت اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة والمُعدِّنين، رفع الإضراب الذي كان مُزمعاً اليوم السبت (7 مارس) بالخرطوم والولايات، استجابةً لقرارات اجتماع مجلسي السيادة والوزراء أمس الأول.
وَأَكّدَت اللجنة في بيانٍ بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنّ الاتّحاد جُزءٌ أصيلٌ من الحلول القادمة للاقتصاد السوداني دعماً وتأثيراً إيجابياً في موارده الكلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الصاغة والمُعدِّنين يُعلن رفع الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.