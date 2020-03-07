مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن “آلية إدارة الأزمة”

كشفت مصادر تفاصيل جديدة بشأن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين والمجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير أمس الأول، والذي ناقش آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية، بجانب خطوات استكمال إزالة التمكين.

وقالت مصادر، إن رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حذّر من أن استفحال الأزمة سيفتح الباب للمتربصين بالسودان. وحث على ضرورة التحلي بالشجاعة في اتخاذ القرار.

فيما أوضح رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بحسب صحيفة الصيحة، أن مجلسه عقد اجتماعاً الثلاثاء الماضي استمر أربع ساعات، شكّل من خلاله لجان أزمة، ونوّه لضرورة اتخاذ قرارات صعبة.

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ومن جهته، أكد وزير المالية د. إبراهيم البدوي، أن الاقتصاد الكلي يُعاني من تشوّهات عميقة، وقدّم وصفة للحل، وشدد على أن المطلوب فقط توفّر إرادة سياسية لإنفاذ هذه الخطوات.

بدورها، قدّمت قوى الحرية والتغيير روشتة من (12) بنداً، تضمّنت مقترحات حلول إسعافية، لمعالجة الأزمة الراهنة.

وتوصّل الاجتماع لتشكيل آلية اقتصادية لدراسة الأزمة، وأوضحت المصادر أن الآلية العليا لإدارة الأزمة تكونت برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعضوية عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، بجانب وزراء المالية، التجارة والصناعة، الزراعة، الصحة، الطاقة والتعدين، الري، والثروة الحيوانية، ووكيل وزارة العدل، وضمت من “الحرية والتغيير” علي الريح السنهوري، د. مريم الصادق- مقرراً، أيمن خالد، فيصل شبو، د. شوقي، د. شيخون، وإبراهيم الشيخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)