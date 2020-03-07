الكشف عن معلومات صادمة بشأن سِجِلات الصادر

كَشَفَ رئيس شُعبة مُصدِّري الحبوب الزيتية السابق محمد عباس، عن استخراج سِجِلات صادر بأكثر من (16) مليار دولار، فيما لم يتجاوز الصادر الفعلي (3) مليارات دولار، وأوضح أنّ (60) سِجِل صادر تمّ بيعها للوراقة وصدّروا عبرها دُون إعادة الحصائل.

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وقال عباس بحسب صحيفة الصيحة، إنّ ما عاد للبلاد من حصائل يقل عن (40%) من جُملة سِجِلات وعُقُود الصادر المُستخرجة، ولفت إلى أنّ وقف صادر الفول السوداني أجدى للبلاد والاقتصاد القومي من تصديره بدون حصيلة، والتسبُّب كذلك في رفع أسعار الزيوت والأُمباز.

ونوّه عباس إلى اعتماد عددٍ من دول الجوار على المُنتجات السودانية التي تخرج خاماً وتقوم بتصديرها من أسواقها، وقال إنّ ذلك تَسَبّبَ في تدمير الصادر المحلي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)