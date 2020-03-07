كشف مصدر مقرب من المطربة إنصاف مدني أسباب رفضها السفر إلى تركيا لتلحق بمن سبقوها لتسجيل برنامج رمضاني يبث على قناة النيل الأزرق خلال شهر رمضان, وقال المصدر – الذي فضل حجب اسمه – إن سبب رفض إنصاف يعود لعدم التزام الجهة بدفع (العداد) إذ جاء التزامها بالتذاكر والإعاشة فقط بحسب صحيفة السوداني، ما دفع إنصاف لرفض الدعوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لماذا رفضت إنصاف مدني السفر لـ(تركيا)..؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.