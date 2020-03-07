ميادة قمر الدين تكشف أسباب عودتها المباغتة من تركيا..!

كشفت الفنانة ميادة قمر الدين عن أسباب مغادرتها تركيا وعودتها للسودان بأنه نسبة لفراغها من تسجيل حلقاتها في البرنامج واللحاق بارتباطاتها الفنية في السودان، وهو ما أوضحته ميادة قمر الدين لمصادر: (لقد عدت للسودان بعد أن قمت بتسجيل حلقاتي لبرنامج رمضاني في تركيا لن أفضح عن تفاصيله الآن و لكنه برنامج مختلف بمشاركة عدد من المشاهير في مجالات مختلفة، كما أنني لدي ارتباطات لبعض الحفلات وكان لا بد من العودة لاحيائها.
الجدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني، أنه دار جدل كثير في الأسافير عن مغادرة الفنانة ميادة قمر الدين لتركيا التي سافرت إليها مع عدد من المشاهير بدعوة من شركة وولفز التي يديرها رجل الأعمال إبراهيم الشيخ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365
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