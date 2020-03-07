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السبت 7 مارس 2020
كتب
الخرطوم - محمد أمين
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل سنداً وعضدا لبناء السلام وحراسة السودان.
وقال لدى مخاطبته اليوم (السبت) حفل تخريج الدفعة الثامنة ضباط جامعيين (قوات الدعم السريع) بالكلية الحربية بامدرمان، نحن على اعتاب مرحلة جديدة، ونعمل على ان تكون لدينا قوات محترفة ومتخصصة تؤدي واجبها على اكمل وجه.
ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة ستصل في القريب العاجل إلى سلام جامع ومرض للجميع. وأضاف لدى مخاطبته أن قوات الدعم السريع، لعبت في تحقيق الامن والاستقرار في كل ربوع البلاد.
وأشار إلى أن من انجازات الدعم السريع في تحقيق الامن والاستقرار في كل ربوع البلاد، كما ساهمت في الحد من من كل اشكال الجريمة المنظمة العابرة والهجرة غير الشرعية.
وطرح دقلو مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليه كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: المرحلة المقبلة ستشهد بناء قوات محترفة ومتخصصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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