البرهان: المرحلة المقبلة ستشهد بناء قوات محترفة ومتخصصة

السبت 7 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة ستظل سنداً وعضدا لبناء السلام وحراسة السودان.



وقال لدى مخاطبته اليوم (السبت) حفل تخريج الدفعة الثامنة ضباط جامعيين (قوات الدعم السريع) بالكلية الحربية بامدرمان، نحن على اعتاب مرحلة جديدة، ونعمل على ان تكون لدينا قوات محترفة ومتخصصة تؤدي واجبها على اكمل وجه.

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ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس السيادة، وقائد قوات الدعم الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن المفاوضات الجارية بين الحكومة والحركات المسلحة ستصل في القريب العاجل إلى سلام جامع ومرض للجميع. وأضاف لدى مخاطبته أن قوات الدعم السريع، لعبت في تحقيق الامن والاستقرار في كل ربوع البلاد.

وأشار إلى أن من انجازات الدعم السريع في تحقيق الامن والاستقرار في كل ربوع البلاد، كما ساهمت في الحد من من كل اشكال الجريمة المنظمة العابرة والهجرة غير الشرعية.

وطرح دقلو مبادرة ميثاق شرف لحماية الديمقراطية توقع عليه كل القوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي.