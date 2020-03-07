توقع إنتاج (٣١٥) ألف طن سكر من شركة كنانة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال العضو المنتدب لشركة سكر كنانة الأستاذ عبد الرؤوف ميرغني إن إنتاج السكر بمصنع كنانة بلغ حتى أمس الجمعة ١٩٣ ألف طن سكر، مشيرا إلى أن هناك ٨٠ يوما أخرى متبقية لنهاية الموسم.
وأضاف (في تصريح صحفي محدود) أن الإنتاج لهذا الموسم من المتوقع أن يصل إلى ٣١٥ ألف طن سكر بجانب إنتاج الايثانول والذي من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى ٣٦ مليون لترا هذا العام ، موضحا أنه سيرتفع إلى الـ٦٠ مليون لترا في الموسم المقبل بعد اكتمال مشروع إنتاج الايثانول من البامو.
يذكر أن موسم إنتاج السكر بدأ بكنانة في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي.
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