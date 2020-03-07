احتفاء وترحيب بالإعلامي أحمد لقمان على وسائل التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتفى عدد كبير من الإعلاميين و رواد مواقع التواصل المختلفة باستلام المدير العام للهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون الإعلامي لقمان أحمد مهامه بالتلفزيون القومي لإدارة مهامه، حيث تم تداول صورة له و هو داخل مباني التلفزيون مرحباً به ، داعين له بالتوفيق و النجاح و أن يسهم في تطور التلفزيون.

الجدير بالذكر أن الإعلامي أحمد لقمان تم اختياره خلفاً للمدير السابق إبراهيم البزعي الذي تم إعفاؤه الفترة الماضية من إدارة التلفزيون. صحيفة السوداني المادة السابقة ﻧﺠﺎة رﻛﺎب ﻃﺎﺋﺮة ﺳﻮداﻧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻮازن المقالة القادمة توقع إنتاج (٣١٥) ألف طن سكر من شركة كنانة

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