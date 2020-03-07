ﻧﺠﺎة رﻛﺎب ﻃﺎﺋﺮة ﺳﻮداﻧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻮازن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﻧﺠﺎ ﺃﻣﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻛﺎﺏ ﻁﺎﺋﺮﺓ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻗﻼﻋﻬﺎ ﻣﻦﻣﻄﺎﺭ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺣﻴﺚ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻥﺍﺷﺘﻌﻠﺖ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﻤﻜﻦ ﻛﺎﺑﺘﻦ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺑﻤﻄﺎﺭ ﺟﻮﺑﺎ ﺑﺴﻼﻡ ﻭﺳﺎﺭﻋﺖ ﺍﻟﻤﻄﺎﻓﺊ ﻻﺧﻤﺎﺩ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻭﺍﺧﻤﺎﺩﻫﺎ.
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