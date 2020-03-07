اﻟﺪﻗﻴﺮ ﻳﻄﺎﻟﺐ بإيقاف الإعفاءات الضريبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻁـﺎﻟـﺐ ﺭﺋـﻴـﺲ ﺣــﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻳﻘﺎﻑ ﺍﻻﻋﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻭﺩﻋــﺎ ﺍﻟـﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺟﺎﺩﺓﻟﻠﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻬﻤﻮﺍ ﻓﻲﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺠﺎﺑﺎ،ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﺣﺰﺑﻪ ﺃﻣــﺲ ﺍﻻﻭﻝ ﻓـﻲ ﺳﻨﺠﺔﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ، ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ،ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺄﻥ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲﺍﻟـﺪﻭﻻﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻦﺗﺠﺪﻱ ﻧﻔﻌﺎً.ﻭﺃﻛــﺪ ﺃﻥ ﺍﻟـﻮﺿـﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱﻻ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻗـﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑـﺄﻥ ﺗﺆﻭﻝﺷﺮﻛﺔ )ﺳﻴﻦ( ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ،ﻭﻭﺻـــﻒ ﺍﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎء ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﺲ، ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺤﻤﻮﻟﺘﻬﺎ،ﻭﺃﻧﺘﻘﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﺭﺍء ﻟﻠﺒﻨﻮﻙﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻛـﺸـﻒ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺩﻭﻥﻣﺸﺎﻭﺭﺗﻬﻢ ﺩﺍﻋﻴﺎً ﺍﻟـﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺧﻄﺎء ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ. المادة السابقة مبارزة بالسيوف بين فتاة ورجل (سودانيين) تثير دهشة الأمريكان بسان فرانسسكو المقالة القادمة تعرّف على أسعار النفط في معاملات اليوم السبت

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